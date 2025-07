Via Filippo Brunelleschi a Empoli, cambia permanente la viabilità

Con ordinanza 295 del 14 luglio 2025, è stata disposta la modifica permanente alla viabilità in via Filippo Brunelleschi, nel tratto compreso tra via Giovanni Duprè e via Telemaco Signorini.

Il provvedimento riguarda l’istituzione del senso unico di marcia: essendo quella una zona in prossimità del centro cittadino particolarmente carente di spazi a parcheggio libero, con la nuova viabilità si potrà usufruire della sosta in entrambi i lati della strada.

I lavori sono stati programmati per mercoledì 23 luglio 2025: in via Filippo Brunelleschi, nel tratto compreso tra via Giovanni Duprè e via Telemaco Signorini, istituzione del senso unico di marcia con andamento via Giovanni Duprè – via Telemaco Signorini.

Si provvederà alla installazione della segnaletica verticale di senso unico all’altezza degli incroci: via F. Brunelleschi / via G. Duprè entrambi i lati della strada; via F. Brunelleschi / via Tintoretto; via F. Brunelleschi / via Giambologna, installazione di segnaletica verticale di senso vietato altezza degli incroci: via F. Brunelleschi / via Tintoretto; via F. Brunelleschi / via Giambologna e via F. Brunelleschi / via T. Signorini; l’installazione di segnaletica verticale di direzioni consentite a destra e sinistra in via F. Brunelleschi / via T. Signorini.

In via del Tintoretto sarà installata la segnaletica verticale di direzione obbligatoria a destra all’altezza incrocio via Tintoretto / via Brunelleschi; in via Giambologna, installazione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a sinistra via Giambologna / via Brunelleschi. Infine in via Telemaco Signorini, installazione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria diritto, via Signorini altezza civico 18 e via Signorini altezza civico 17.

Sempre sul tema viabilità ma in altra zona della città e precisamente in via del Gelsomino, nel tratto compreso tra il civico n. 28 e n.30, entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei al transito e alla sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a partire dal 16 luglio fino al 1 ottobre 2025 nei giorni dal mercoledì alla domenica, dalle 18 alle 24, per attività inerente il pubblico esercizio di somministrazione pasti e bevande.

