A Firenze il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: al vaglio telecamere alle Cerbaie

Si è tenuta martedì 15 luglio una nuova riunione del Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. Un incontro volto a valutare nuovi progetti ed azioni al fine di aumentare il controllo dell'area delle Cerbaie e, con esso, la sicurezza pubblica, al quale ha preso parte anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini. Al vaglio un progetto per aumentare la video sorveglianza.

“Ringrazio il Prefetto di Firenze per averci invitato a questo tavolo di confronto, al quale hanno preso parte il Prefetto di Pisa e il Prefetto di Pistoia, oltre alle autorità ed istituzioni coinvolte, poiché per la nostra amministrazione la lotta al degrado e allo spaccio di stupefacenti nell'area delle Cerbaie restano due temi prioritari – dichiara la sindaca Donnini -. In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con la Prefettura per poter incrementare i controlli e credo sia necessario collaborare costantemente con tutte le forze dell'ordine che svolgono servizi mirati ed assidui per combattere lo spaccio di stupefacenti. E' prioritario non agire di pancia ma confrontarsi con gli organi preposti, quali la Prefettura, per poter ottenere risultati tangibili, e l'impegno di questa amministrazione sarà quello di continuare a lavorare su più fronti per tornare a vivere in tranquillità i nostri meravigliosi boschi”.

