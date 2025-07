Agevolazioni Taric ISEE, Chiesina e le sue Frazioni: "Serve ulteriore fascia di reddito"

Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale sono state deliberate le fasce ISEE e gli importi delle riduzioni tariffarie per la tariffa rifiuti TARIC; come opposizione abbiamo votato a favore visto l'obiettivo di agevolare la famiglie con reddito basso, ma abbiamo anche sottolineato cosa non ci convince di questo provvedimento.

Facciamo parlare i numeri: nel 2019 per questo tipo di agevolazioni il bilancio comunale prevedeva 20.000,00 €, nel 2021 sempre per le utenze domestiche l'importo era di 20.000,00 €; nel 2022 e 2023 (ultimo anno con la vecchia tariffa TARI) erano destinate per le agevolazioni ISEE € 20.000,00.

Nel 2024 si passa alla TARIC e per le agevolazioni legate al'isee si spende la stessa cifra, ora siamo al 2025 e la disponibilità di bilancio per le agevolazioni quanto sarà? Sempre 20.000,00 €.

La fascia ISEE più alta a cui è riservata la riduzione è di 10.000,00 €, lo strumento ISEE ha senz'altro i suoi limiti ma è anche l'unico strumento utilizzabile per legare le agevolazioni al reddito. E proprio perchè il costo della vita è aumentato, per aiutare le famiglie avremmo preferito inserire almeno una ulteriore fascia per l'esenzione, anche aumentando gli importi previsti in bilancio; le risorse non mancherebbero visto che da anni, ogni anno, il comune dispone di un elevato avanzo di amministrazione da poter utilizzare anche per questo.

Sarà nostra cura proporre questa modifica nel prossimo bilancio di previsione 2026 - 2028.