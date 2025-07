Al Castello di Poppiano va in scena la gentilezza con calici di note

Una serata particolare dove si parlerà di quanto la gentilezza, oggi, sia rivoluzionaria. Si tratta dell'evento patrocinato dal Comune di Montespertoli dal titolo "La rivoluzione della gentilezza", terzo concerto della seconda edizione di Calici di Note a cura di Camera Musicale Fiorentina, al Castello Guicciardini di Poppiano (Montespertoli), venerdì 18 luglio 2025, ore 20:00.

"La gentilezza è rivoluzionaria o meglio è un'araba fenice perché è difficile da trovare e da praticare nel nostro quotidiano - afferma l'autrice dei testi, Giovanna M. Carli - quando andiamo troppo di fretta, distratte riguardo alle persone che ci circondano. Non nascondo la difficoltà nella scrittura di questi testi che leggerò intercalando i musicisti e la soprano dopo l'ascolto di Mozart e Beethoven. Mi sono ispirata all'attualità, non alla grandezza dei compositori né alle loro musiche. Ho 'usato' questa tipologia di musica classica per esprimere a parole e con la modulazione vocale, cosa è per me oggi gentilezza".

Appuntamento all'ultimo atto della trilogia che ha visto narrate in precedenza due tematiche composte per l'occasione e di prossima pubblicazione: La metamorfosi dell'amore (20 giugno 2025), L'armonia della diversità (5 luglio 2025), della stessa Carli.

Info e prenotazioni: 389 859 3229

Notizie correlate