Informazioni, servizi, Taric: Alia inaugura un nuovo punto a Certaldo

Alia Plures ha inaugurato oggi un nuovo Punto Alia nel Comune di Certaldo. Lo sportello integrato, che è già operativo, si trova in via Filippo Turati 93, nei locali della Croce Rossa Italiana, e sarà aperto il mercoledì e il venerdì, dalle 08.30 alle 13.00, e il giovedì dalle 13.00 alle 18.00.

Nel nuovo punto Alia, che rappresenta un importante presidio territoriale per offrire assistenza diretta, tempestiva e qualificata su tutti i servizi gestiti dall’azienda, i cittadini potranno gestire tutte le pratiche relative a Tari e Taric, ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata (sacchi, contenitori etc.), effettuare segnalazioni, richiedere informazioni e anche attivare, modificare o disdire alcuni servizi, come ad esempio il ritiro ingombranti, con il supporto diretto del personale incaricato.

Contemporaneamente è stato chiuso l’Infopoint all’interno dell’Ecocentro di via Toscana ed è stato modificato l’orario del Punto Alia di Castelfiorentino, che rimarrà aperto il lunedì e il sabato dalle 08.30 alle 13.00 e il martedì dalle 13.00 alle 18.00. Il lunedì e il martedì lo sportello si troverà nei locali dell’Ecocentro, in piazza Fratelli Cervi, mentre il sabato lo sportello, che in questa giornata si occuperà esclusivamente delle pratiche Tari-Taric e della consegna dei sacchi per la differenziata (non dei contenitori), si troverà in una stanza del palazzo comunale, in piazza del Popolo 1.

‘L’attivazione del punto Alia di Certaldo è frutto della collaborazione con l’amministrazione comunale. Insieme lavoriamo per offrire strumenti concreti e servizi di prossimità a beneficio della comunità’, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Plures. ‘Questa nuova apertura si inserisce nel percorso di potenziamento del rapporto con il territorio e con i cittadini che abbiamo ormai intrapreso da tempo per facilitare l’accesso ai nostri servizi e promuovere una gestione dei rifiuti più consapevole, efficiente e sostenibile’.

‘L’apertura del nuovo Punto Alia rappresenta un passo importante per rafforzare la qualità dei servizi ambientali sul nostro territorio’ aggiunge Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo. ‘Offrire ai cittadini uno sportello facilmente accessibile, efficiente e ben organizzato significa rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità, semplificando le pratiche e migliorando la gestione quotidiana dei rifiuti. Ringrazio Alia per la collaborazione e l’impegno condiviso verso una Certaldo più sostenibile e attenta all’ambiente’.

Si ricorda che il materiale per la raccolta differenziata può essere ritirato, oltre che negli sportelli territoriali, anche utilizzando la rete delle tabaccherie associate alla Federazione Italiana Tabaccai (Fit).

I cittadini possono recarsi presso le tabaccherie aderenti - sono 3 sul territorio di Certaldo - muniti di documento di identità e codice utenza (reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea) e ritirare le dotazioni previste dal proprio rapporto contrattuale con Alia, in funzione della tipologia di utenza e di contratto

Per consultare l'elenco di tutte le tabaccherie convenzionate https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/ritira-il-kit-alia-in-tabaccheria

Per maggior informazioni e dettagli è infine sempre possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571-1969333, da fisso o mobile, e 199-105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 08.30 alle 14.30.

Fonte: Alia - Ufficio stampa

