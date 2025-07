Appello contro lo sterminio a Gaza di UNIFI, In Comune per Vinci condivide il documento

La Lista In Comune per Vinci ha ricevuto l'appello promosso da cinque Dipartimenti dell'Università di Firenze, appello che la lista "condivide sia nello spirito che nelle finalità", così Salvatore D'Amelio - addetto ai rapporti con la stampa della Lista In Comune per Vinci.

Per sostenere attivamente il dissenso ai crimini di guerra commessi dalle autorità politiche e militari israeliane nei confronti della popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza e della Cisgiordania negli oltre 20 mesi scorsi, cinque Dipartimenti dell’Ateneo fiorentino hanno approvato delle delibere che sospendono o interrompono gli accordi istituzionali che avevano in atto con università israeliane:

- il Dipartimento di Matematica e Informatica - DIMAI - si è ritirato dall’accordo vigente con l'Università Ben-Gurion;

- il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - DICEA - e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali - DAGRI - hanno sospeso la loro partecipazione allo stesso accordo con l'Università Ben-Gurion;

- il Dipartimento di Architettura - DIDA - ha sospeso la sua partecipazione all'accordo con Ariel University;

- il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DSPS - ha sospeso il protocollo di cooperazione con il Centro Blavatnik per la Cybersecurity dell'Università di Tel Aviv.

Oltre 500 tra docenti, ricercatori, tecnici amministrativi e bibliotecari, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi e studenti, ritenendo urgente e non rinviabile un'analoga discussione da parte degli altri Dipartimenti, hanno diffuso un “Appello per una presa di posizione dei Dipartimenti UNIFI sui crimini di guerra nei Territori Palestinesi”. Denunciamo in particolare lo “scolasticidio” che si sta perpetrando ai danni della popolazione palestinese, limitando drammaticamente l’accesso allo studio in una situazione già da anni compromessa. Con l’appello invitiamo tutta la comunità universitaria a fare la sua parte, raccogliendo elementi utili da portare in discussione nelle prossime sedute dei propri Consigli di Dipartimento per discutere la sospensione o l’interruzione degli accordi con università israeliane. In calce l’appello con le firme dei primi sottoscrittori.

Per informazioni potete contattare:

Leonardo Bargigli, Professore Associato - Dipartimento DISEI, leonardo.bargigli@unifi.it, 0039 335 60 70 188 (https://cercachi.unifi.it/p-doc2-2013-000000-B-3f2b3a2f362930.html)

Giulio Castelli, Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato - Dipartimento DAGRI, giulio.castelli@unifi.it, 0039 340 85 96 486 (https://cercachi.unifi.it/p-doc2-0-0-A-3f2b3b2f352e30.html)

Daniela Poli, Professoressa Ordinaria - Dipartimento DIDA, daniela.poli@unifi.it, 0039 333 6847022 (https://cercachi.unifi.it/p-doc2-2016-0-A-2b333c2c3727-1.html)

Daniele Angella, Professore Ordinario - Dipartimento DIMAI, daniele.angella@unifi.it, 0039 338 8738311 (https://cercachi.unifi.it/p-doc2-2013-000000-A-3f2b3c2e39282e-0.html)

Appello per una presa di posizione dei Dipartimenti UNIFI sui crimini di guerra nei Territori Palestinesi

I sottoscrittori: Daniele Angella, Prof. Ordinario Leonardo Bargigli, Prof. Associato Fiammetta Battaglia, Prof.ssa Associata Costanza Carbonari, RTD-A Giulio Castelli, RTD-A Maria De Santis, Prof.ssa Associata Lorenzo Ferretti, Dottorando Gianmarco Giovannardi, RTD-A Daniela Poli, Prof.ssa Ordinaria Giuliano Secchi, Dottorando Simone Secchi, Prof. Associato Alberto Tonini, Prof. Associato Vanessa Torcasso, Personale TA Iacopo Zetti, Prof. Associato