CNA Storie racconta l'arte di Sandra Bucalossi, hair beauty director di Vogue Unisex

Nuovo appuntamento con la rubrica CNA Storie Radio Lady, l'appuntamento settimanale del mercoledì realizzato in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione pensata per raccontare e far conoscere le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nella puntata di mercoledì 16 luglio è stata ospite Sandra Bucalossi, hair beauty director di Vogue Unisex di Empoli. Assieme a lei Valentina Cantini di CNA.

Si tratta dell'ultima puntata con un'azienda come ospite. Il gran finale sarà mercoledì prossimo con CNA.

Vogue Unisex esiste dal 1998 in via XI febbraio. Così Bucalossi: "Ho iniziato a 23 anni con l'attività ma è sempre stato il mio sogno, ma lo è tuttora perché cerco di tenermi in movimento e aggiornata, mi aiuta a tenere alta la passione".

Come si è formata Sandra Bucalossi? "Ho fatto l'accademia, poi ho fatto apprendistato in un paio di negozi e poi mi sono messa in proprio. Ero giovane ma ero già madre. Sono entrata a far parte di Framesi, lavorando lì sono stata selezionata per entrare in un team dove sono stilista interna. Sulla base di ricerche di due direttori d'immagine, abbiamo i trend e estrapoliamo le collezioni taglio e colore. È venuta fuori la mia passione della parte artistica. Creo l'acconciatura sposa, anche con gli accessori. Inoltre formo anche altri parrucchieri".

Ci sono trend che riguardano le acconciature: "Emergono dalle passerelle ma anche dagli anni passati in chiave moderna, tutti gli anni ci sono dei grandi ritorni. Quando si tratta di riprodurre su una modella è facile, però vanno riproposte anche su persone normali, è fondamentale lo studio della persona, il look deve essere a 360 gradi".

Guarda l'intervista su Radio Lady



Per le spose qual è la tendenza? "Se fino a anni fa c'erano tanti intrecci su uno stile più romantico, ora siamo su un'acconciatura più tirata o effetto bagnato. Poi ci sono anche tanti parametri da valutare, da persona a persona. A me piace star dietro la tendenza, ma è vero che deve star bene sulla persona".

Con CNA Bucalossi "si è sempre trovata bene, mi hanno seguito in tutto e per tutto, non ho avuto nessun problema".

Formatrice, Bucalossi ha un salone in cui sono offerti "servizi che offre ogni salone ma cerco di aggiornarmi sempre di più, anche perché oggi ci sono i social e lì le mode cambiano in modo repentino". La clientela ha quindi bisogno "di una ricerca nuova una volta ogni sei mesi". A proposito di social: "Penso sia importante tenerlo e tenerlo bene, lo dico sempre. Poi bisogna mettere foto di clienti, le persone devono riconoscersi, non è possibile mettere solo foto di modelle. Poi non voglio foto di me, ma delle mani che lavorano...".

Via XI Febbraio, 24/A, 50053 Empoli FI

0571 711591 - 380 1894350

vogueunisex.it