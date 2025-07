È morta a 91 anni Graziella Vescovini Federici, storica della filosofia

È morta a 91 anni Graziella Vescovini Federici, professoressa emerita di storia della filosofia all’Università di Firenze, dove aveva insegnato dal 1996 presso la Facoltà di Scienze della Formazione, dopo esperienze accademiche a Torino, Sassari e Parma.

Nell’Ateneo fiorentino fu anche direttrice dell’Istituto di scienze dell’educazione e presidente del corso in formazione multimediale.

Studiosa di filosofia medievale, fu insignita nel 1988 del Premio Salotto Veneto per l’edizione critica del Lucidator dubitabilium astronomiae di Pietro d’Abano, lavoro che le valse l’ingresso nell’Académie internationale d’histoire des sciences di Parigi.

Dal 1962 era membro della Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale e della Société internationale d'histoire des sciences et de la philosophie arabes et islamiques. L’Ateneo toscano ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa.

