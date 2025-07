Empoli e frazioni, cambia la viabilità per tre eventi

Feste e eventi in notturna a Empoli nei prossimi giorni. Sono state disposte svariate ordinanze per regolare il traffico. Con l'ordinanza 290 si interviene per le richieste in merito alla Noche Cubana 2025, parte integrante di Uno Spettacolo d'Estate.

Ecco le disposizioni alla viabilità:

dalle 18 del 17 luglio 2025 all'1 del 18 luglio 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree,

Via T. di Battifolle

Divieto di Transito

Via Salvagnoli

Intersezione con Via P. Rolando

Divieto di svolta a sinistra in Via T. di Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra

Tratto compreso tra via T.di Battifolle e P.zza Matteotti

Divieto di transito

Via P. Rolando

All’intersezione con Piazza G. Guerra – corsia di marcia in direzione P.zza della Vittoria

Divieto di Transito di tutti i veicoli

Piazza della Vittoria

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Zona a Transito Limitato

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

Piazza Farinata degli Uberti

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Ferrucci

all'intersezione con via del Papa

Divieto di Transito con obbligo di svolta a sinistra in direzione di Via della Noce

Via Marchetti

all’intersezione con Piazza Matteotti

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Curtatone e Montanara

lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci

Divieto di Sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL

all'intersezione con Via Carrucci

Direzione Obbligatoria a Destra

lato destro

Divieto di Sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

L'ordinanza 291 del 9 luglio 2025 invece riguarda la viabilità in occasione della Sagra del Bombolone 2025 di Casenuove, organizzata dal 16 al 31 agosto 2025 in via Fratelli Cairoli a Empoli.

Per il periodo dalle 17 alle 24 dei giorni di sagra sono disposti i seguenti provvedimenti:

Via F.lli Cairoli

tutta, ivi compresa la racchetta finale

Divieto di Transito e Divieto di Sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari al montaggio e allo svolgimento della manifestazione.

Via Maremmana II° tratto

ambo i lati dell’intero tracciato

Divieto di Fermata

Via Valdorme Vecchia

da Via Maremmana II° tratto a Via Valdorme Nuova lato Martignana

Senso Unico di marcia per tutti i veicoli

all’intersezione con Via Valdorme Nuova lato Martignana

Divieto di Accesso per tutti i veicoli

Via Valdorme Nuova

all’intersezione con Via Valdorme Vecchia lato Martignana

Direzione Obbligatoria a diritto per tutti i veicoli

L'ordinanza 293 del 9 luglio 2025 infine interviene dopo la richiesta di modifica temporanea della viabilità in occasione della “Festa dei volontari donatori del sangue” delle Pubbliche Assistenze di Empoli

Per questo si dispone che dalle 10 alle 24 nel giorno 24 luglio /2025 su via XX Settembre (nel tratto compreso fra via Tripoli e via de Amicis) sia stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa