Expo 2025, il made in Tuscany ha incantato il Giappone

Migliaia e migliaia di visitatori alla mostra "Genio Toscano" all'interno di Padiglione Italia, nuove possibili collaborazioni soprattutto nel campo delle start up e delle imprese innovative e la consapevolezza che il "made in Tuscany" è sempre più apprezzato.

La missione della delegazione toscana in occasione di Expo Osaka 2025, che ha visto protagonisti, insieme all’assessore all’Economia e Turismo Leonardo Marras, i consiglieri Sandra Bianchini e Marco Niccolai, si è chiusa oggi (mercoledì 16 luglio) dopo 4 giorni tra Osaka e Tokyo.

Dopo il grande successo a Expo la delegazione, grazie anche alla collaborazione con Ice (Istituto Commercio Estero), ha raggiunto Tokyo per presentare l'offerta turistica della Toscana a 35 operatori e giornalisti specializzati ed essere ricevuta dall'ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti. Ma soprattutto, sempre nella capitale nipponica, ha avuto modo di confrontarsi con due realtà economiche di grande rilievo come Jetro e Tokyo Innovation Base aprendo la porta per nuove possibili collaborazioni, come già fatto a San Francisco e Dubai, nell'ambito delle start up e imprese innovative.

“Gli incontri con le realtà governative di Tokyo, che supportano e finanziano anche imprese internazionali e start up, sono stati estremamente produttivi” commenta Sandra Bianchini. “In tutte le occasioni di confronto è emerso un reale interesse per l’imprenditoria toscana con particolare attenzione al settore moda e all’agroalimentare. Continueremo a tenere vivo questo scambio di reciproche conoscenze collaborando con le imprese per sostenere il made in Tuscany, molto apprezzato in tutte le sue sfaccettature”.

Di confronto “molto utile con la realtà giapponese, dinamica e protesa al futuro” parla anche Marco Niccolai. “Impressiona sempre in positivo quanta attenzione ci sia per la Toscana, non solo dal punto di vista culturale e turistico ma anche come base di investimenti in Italia ed Europa. Questa visita è stata molto proficua per rafforzare i legami reciproci e le prospettive di crescita. Qui abbiamo portato imprese, investimenti, moda, artigianato, arte, cultura e musica. Un patrimonio che tutti ci invidiano e che il Giappone ha dimostrato di apprezzare particolarmente”.

“Grazie all’impegno dell’Ufficio di presidenza, che ha creduto sin dall’inizio nella partecipazione della Toscana a Expo, oggi torniamo dal Giappone con nuove relazioni, opportunità concrete e una reputazione rafforzata” dichiara il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “Mi riempie di orgoglio sapere che, accanto a cultura e turismo, a brillare sia stato soprattutto il settore dell’innovazione: un segnale chiaro che il lavoro fatto in questi anni con l’assessore Marras non è solo stato lungimirante ed efficace, ma rappresenta la strada giusta da percorrere per rendere la Toscana sempre più competitiva, attrattiva e proiettata nel futuro”.

Fonte: Regione Toscana