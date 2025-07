Fondo Affitti 2025, l'Unione Empolese Valdelsa estende l'orario di assistenza telefonica

Per far fronte alle numerose richieste telefoniche, l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ha provveduto ad ampliare l'orario per prendere gli appuntamenti per il supporto all'inserimento delle domande per il Fondo Affitti 2025.

Dal 16 luglio fino al 6 agosto l'orario di risposta al numero 0571 1730213 è il seguente:

Martedì 9-13

Mercoledì 14-18

Venerdì 14-18

Si ricorda che il servizio di supporto è rivolto ai cittadini che, in modo autonomo, non sono in grado di presentare le domande accedendo al link https://contributisociale.empolese-valdelsa.it/backoffice2 attraverso SPID, o CIE o CNS, perché sprovvisti di strumentazione elettronica, come pc, smartphone o tablet.

Per i cittadini residenti nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montaione le modalità per prenotare un appuntamento sono le seguenti:

Comune di Montelupo Fiorentino: telefonando al numero verde 800219760 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13;

Comune di Montaione: telefonando al numero 0571699242 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30;

I cittadini residenti nel Comune di Montespertoli possono inoltre richiedere un appuntamento telefonando allo 0571600258 nei giorni martedì dalle 9 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.

I cittadini che, in possesso di strumentazione elettronica per la presentazione della domanda come sopra indicato, incontrano difficoltà nella compilazione del format, dovranno far riferimento allo sportello sociale del comune di residenza.

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-978141

Cerreto Guidi, lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12; tel. 0571-906220

Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; tel. 0571- 686331

Certaldo, lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15,00 alle 18,00; tel.0571- 661285

Empoli, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; tel.0571- 757063

Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; tel.0571- 268501

Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-1655113

Montaione, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel.0571- 699242

Montelupo Fiorentino, martedì e giovedì dalle 10 alle 13; tel.0571-917561,

Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571- 600272

Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e giovedi dalle 14,30 alle 17; tel.0571-933210

In questo caso verrà garantita una consulenza telefonica da remoto (aiuto e guida nella compilazione dei campi di cui si compone la domanda).

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

Notizie correlate