Forium, 31 nuovi qualificati nei percorsi IeFP

Si sono appena conclusi con successo gli esami finali dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati da Fo.Ri.Um. (www.forium.it), agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. Un totale di 31 giovani ha conseguito la qualifica professionale, grazie a un’offerta formativa finanziata dalla Regione Toscana con risorse ministeriali, nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Nel dettaglio, hanno completato con esito positivo il percorso:

 10 allieve della classe EA2 ‐ Operatore del benessere Estetista addetto

 12 allievi della classe OSI ‐ Operatore ai servizi d’impresa

 9 allievi della classe CALF ‐ Operatore calzaturiero

I percorsi formativi, articolati su 3168 ore complessive in tre anni, di cui 800 ore di stage in azienda, sono pensati per rispondere in modo diretto alle richieste del mercato del lavoro. Le attività si sono svolte tra aula, laboratori attrezzati e imprese del territorio, con un’attenzione particolare al raccordo con le realtà produttive locali. Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla partecipazione a esperienze di mobilità internazionale, possibili grazie ai fondi Erasmus+. Gli studenti dell’ultimo anno hanno infatti trascorso tre settimane a Barcellona e Malta, vivendo un’opportunità concreta di crescita linguistica, professionale e personale.

“Questi percorsi non formano solo futuri professionisti, ma accompagnano i ragazzi e le ragazze in un processo di crescita più ampio, che coinvolge la costruzione della propria identità, la consapevolezza delle proprie scelte e delle proprie possibilità” – afferma Cinzia Matromarino, orientatrice di Fo.ri.um.

Per il prossimo anno scolastico 2025/2026, le iscrizioni sono aperte per i percorsi triennali gratuiti per minorenni:

 Sede di Santa Croce sull’Arno:

o Operatore del benessere – Estetista

o Operatore ai servizi d’impresa

o Operatore delle produzioni chimiche

 Sede di Empoli:

o Operatore ai servizi d’impresa

o Operatore delle calzature

Fonte: Forium - Ufficio stampa