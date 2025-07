Furti, vandalismi, spaccate e cibo abbandonato: 'baby gang' a Vinci. Sindaco incontra il Prefetto

Une vera e propria babygang, almeno 5-10 ragazzi minorenni, che ormai da circa due mesi compiono atti vandalici, piccoli furti di soldi o addirittura di cibo, oltre a spaccate su auto e piccoli reati tra Sovigliana e Spicchio, soprattutto ai danni degli esercizi commerciali della zona.

Tra gli ultimi episodi 4 ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere mentre rubavano un vassoio di paste al Bar Ariston, e sarebbero almeno tre le incursioni alla Sagra della Chiocciola, dove sono stati rubati prodotti dal frigo e abbandonati sui giochini del parco o buttati contro le auto in sosta. Residenti e commercianti lamentano però da settimane vari casi di auto danneggiate per rubare, furti di vario tipo, cibo rubato e poi abbandonato in strada, danni e furti a macchinette o incursioni e danni ai negozi per rubare il fondo cassa. I fatti sono stati anche denunciati dai consiglieri di Fdi.

Dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni dei negozi presi di mira sarebbe emerso che si tratta di un gruppetto di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali noti alle forze dell'ordine. A seguito dell'escalation di episodi, attraverso un giro di foto e notizie nelle chat dei commercianti, si è quindi deciso di fare appello alle forze dell'ordine e alle istituzioni per porre un freno alla questione.

"Dopo il furto di un vassoio nel mio bar - ci racconta Claudio Rossi - dalla chat dei commercianti è emerso che questi episodi vanno avanti da mesi, e che si tratterrebbe di una baby gang che agisce impunemente, non si coprono nemmeno il volto durante i fatti, non sappiamo perché si sentano così protetti. Abbiamo saputo che alcuni di loro sono già conosciuti. Ho denunciato il fatto nonostante il danno nel mio caso sia relativo, e stiamo invitando tutti a denunciare per fare luce sulla vicenda".

Si è formato un gruppo di residenti e commercianti che, grazie alla collaborazione con l'Amministrazione comunale, è riuscita ad ottenere un incontro con il Questore: "Ci hanno detto che il territorio è molto vasto e che le forze sono poche, che avrebbero fatto il possibile, ma il pattugliamento del territorio è complicato", spiega Rossi.

"Ci teniamo a dire - conclude Rossi - che abbiamo avuto la massima collaborazione dall'Amministrazione comunale e che la nostra non è una protesta verso il Comun o verso le forze dell'ordine. Siamo però esasperati e prima che la situazione degeneri ulteriormente è bene intervenire"

Il sindaco Vanni avrebbe comunicato che domani incontrerà il Prefetto e porterà anche questa questione al Comitato Provinciale di Pubblica Sicurezza per discutere di possibili soluzioni. Si tratta del secondo contatto ufficiale che il sindaco ha con il Prefetto dopo la richiesta di più forze dell'ordine fatta lo scorso febbraio. In quei mesi le frazioni di campagna, così come Spicchio e Sovigliana, furono nuovamente al centro di una serie di episodi di furto, danneggiamento contro auto di residenti o vandalismo contro i cassonetti dei rifiuti. Tra le altre fece discutere il furto nello storico 'Appaltino a Faltognano', il negozio di alimentari nelle campagne del comune di Vinci, dove i ladri rubarono anche nella adiacente abitazione dove vi erano madre e figlia.

