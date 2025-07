Ginevra Taddeucci argento ai mondiali di nuoto, la Toscana esulta

L'Italia, e la Toscana, festeggiano oggi con la medaglia d'argento conquistata dall'atleta Ginevra Taddeucci ai mondiali di nuoto di Singapore. Per gli azzurri si tratta del secondo argento ai mondiali, dopo quello di Gregorio Paltrinieri.

Taddeucci, già bronzo olimpico, fiorentina di 28 anni si è allenata per anni anche a Empoli. Un nuovo traguardo raggiunto dall'atleta, che si è guadagnata l'argento in 2h07'55"7 dietro soltanto all'australiana Moesha Johnson, che l'aveva preceduta sul podio olimpico di Parigi, al suo primo oro mondiale individuale in 2h07'51"3.

Ha parlato di "coronamento di tutta una carriera" l'azzurra dopo la gara, "sono contenta, anche se è stato difficile gareggiare qui, l'acqua era troppo calda". Prima medaglia mondiale "non so se sia il mio ultimo, ma voglio ringraziare il mio allenatore, il mio gruppo sportivo, la mia famiglia e soprattutto mia madre, è eccezionale e non so come esprimerle la mia gratitudine". La 10 km era stata rinviata per problemi di balneabilità e, finito l'evento, Taddeucci ha aggiunto che la gestione "è stata irrispettosa" con l'annullamento della gara "la sera prima a mezzanotte", "solo poche ore prima della gara la World Acquatics scopre problemi sulla qualità dell'acqua. Questo non va bene, ci sono delle falle".

Notizie correlate