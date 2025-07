Il Comune di Empoli si aggiudica 200mila euro per lo sport: tre alternative proposte nelle frazioni

Buone notizie per Empoli. Il bando ministeriale Sport e Salute chiamato Illumina, rivolto ai Comuni per candidare le aree di frazione, vede assegnare il Comune fondi per ben 200mila euro per aree pubbliche da riqualificare. L'amministrazione è risultata 42esima in graduatoria, ottenendo il massimo richiesto. L'intervento non richiederà co-finanziamenti da parte del Comune.

IL BANDO ILLUMINA - L’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni con l’obiettivo di realizzare Spazi Illumina modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

Illumina nasce come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Lo sport, in questo senso, diventa più di un’attività fisica: è un linguaggio comune, un’opportunità di crescita, un ponte tra generazioni e culture.

Illumina non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Illumina supera il concetto di progetto sportivo e diventa un movimento culturale e sociale che ridefinisce lo spazio pubblico, con un’estetica iconica (fonte Sport e Salute).

Carraia

LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Empoli ha partecipato con 3 proposte su aree di proprietà comunale compatibili a livello urbanistico per l'indirizzo sportivo. Quella presentata anche nel tour Frazioni al Centro riguarda Sant'Andrea-Fontanella. Per le frazioni a sud era prevista la progettazione di un giardino con aree attrezzate per lo sport, accanto all'attuale campo sportivo. A tal proposito, anche l'impianto sportivo parteciperà al bando della Regione Toscana, da massimo 400mila euro. La selezione dell’area, tra le tre proposte da ogni Comune, è effettuata da apposita Commissione di valutazione sulla base dei criteri individuati dall’Avviso. Le altre due proposte sono dislocate in via Meucci al parco di Carraia e al giardino di via Piero della Francesca a Santa Maria. L'area finanziata sarà comunque ad accesso libero, come specificato da bando.

Via Piero della Francesca, Santa Maria

"Siamo soddisfatti di aver portato a casa un altro finanziamento per aree sportive - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, ringrazio gli uffici tecnici per aver confezionato un progetto ritenuto valido con le tre alternative proposte. L'amministrazione lavora su più fronti per le aree sportive, dalla piscina comunale per la quale abbiamo partecipato a un bando nazionale, allo stadio, su cui avremo maggiori novità da presentare nelle prossime settimane ora che è in conclusione l'iter della Conferenza dei servizi preliminare, fino alla partecipazione a un bando per un nuovo palazzetto da oltre mille posti. Non ci dimentichiamo certo anche delle aree di frazione, come il palazzetto di Ponte a Elsa recentemente riqualificato. Il bando Illumina ci darà una mano per legare lo sport anche nelle zone più distanti dagli impianti sportivi principali".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

