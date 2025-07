Incidente in galleria sulla A1, indagato il camionista

È indagato per omicidio stradale il conducente del camion che ha tamponato l'auto, sulla quale si trovavano cinque persone di cui tre sono decedute. L'incidente è avvenuto martedì 15 luglio nella galleria di Base sull'A1, nel comune di Barberino di Mugello: delle persone a bordo della macchina, una Panda, ferite gravemente una bambina di 4 anni e la madre di 37 anni, entrambe ricoverate in prognosi riservata al Meyer e a Careggi, mentre purtroppo nell'impatto hanno perso la vita i nonni e la zia residenti a Gravellona Toce in Piemonte, e un cane che stava viaggiando con la famiglia.

Ancora al vaglio delle autorità la dinamica e le cause dell'incidente, da una prima ricostruzione sembra che la Panda si sarebbe improvvisamente fermata e il tir, che stava sopraggiungendo, non sarebbe riuscito ad evitarla. Il pm di Firenze Sandro Cutrignelli ha disposto l'esame esterno sulle tre salme delle tre vittime.

Notizie correlate