Ius soli nello statuto comunale a Fucecchio, FdI: "Contrari alla strumentalizzazione"

E' passata quasi una settimana dal Consiglio Comunale dello scorso giovedì nel quale abbiamo concluso i lavori con discussione e votazione sull'inserimento di "ius soli" e cittadinanza italiana onoraria nello Statuto Comunale. La delibera positiva votata dai gruppi di maggioranza non ga reso subito eseguibile il provvedimento, ma dà avvio all'iter previsto per inserire nel principale atto normativo del Comune un riferimento a qualcosa che oggi non esiste nemmeno come legge dello Stato. Abbiamo espresso la nostra contrarietà nell'affrontare in maniera ideologica e semplicistica un tema complesso come quello della cittadinanza. Non riteniamo che nel nostro paese ci sia un'emergenza a riguardo e prova ne è che l'Italia è ogni anno tra i primi due-tre paesi europei per numero assoluto di cittadinanze concesse. Inserire tale principio a livello comunale appare più come una bandierina ideologica che come una reale soluzione a problemi che oggi non ci sono. Anzi, il rischio è quello di generare false aspettative in coloro che saranno destinatari di questo provvedimento. Si tratta di nostri concittadini di cittadinanza straniera che oggi hanno accesso a tutti i servizi esattamente come noi. Il nodo principale ruota attorno alla cittadinanza di bambini nati su suolo italiano da genitori di diversa nazionalità da quella italiana. Troviamo vergognosi i ritardi e l'iter che devono affrontare gli adolescenti per far valere il proprio diritto a diventare cittadini italiani: complicati rinnovi del permesso di soggiorno e la cittadinanza che arriva anche alcuni anni dopo la maggiore età, ma riteniamo anche che questa "fuga in avanti" rispetto alla legislazione nazionale che pure si sta confrontando sul tema, quasi a emulare ciò che già è stato fatto dal Comune di Bologna nel 2022, risponda più a logiche propagandistiche che a una reale volontà di proporre soluzioni. Ci sorge spontanea una domanda: perché non fare nessuna pubblicità a questo provvedimento che espressamente prende le mosse da uno dei punti programmatici dell'allora candidata di centrosinistra? Il referendum sulla cittadinanza dello scorso giugno ha fatto emergere come anche negli ambienti "progressisti" si cerchi equilibrio di fronte a un tema così delicato. Riteniamo doveroso che il Consiglio Comunale di Fucecchio si ponga in maniera costruttiva davanti a questioni politiche, ma le tante questioni irrisolte dopo questo primo anno di amministrazione meritano sicuramente più spazio rispetto a quello che hanno avuto fino ad oggi. Per questo motivo restiamo ancora in attesa di poter discutere i tanti atti presentati prima di poter presentare gli altri a cui già stiamo lavorando sempre per la soluzione delle esigenze della nostra comunità.

Vittorio Picchianti

Capogruppo Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Fucecchio



Fabio Calugi

Consigliere Comunale e Coordinatore Comunale Fratelli d'Italia Fucecchio