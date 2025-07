L’evento 'Piazza dei Bambini' previsto per il 16 luglio è posticipato al 3 settembre

Si informa che l’evento “Piazza dei Bambini”, previsto per oggi a Villa Caruso, mercoledì 16 luglio, è rimandato e sarà recuperato mercoledì 3 settembre.

A settembre la tappa di “PLAY ON – Piazza dei Bambini” si terrà con lo stesso programma sempre a Villa Caruso di Bellosguardo. Si inizierà alle ore 18 con l’Officina Giocamuseo insieme a Emanuele Rondoni, alle 19 sarà la volta del laboratorio “Magliette Fiorite” condotto da Valentina Gudina (si consiglia di portare una maglietta da decorare), alle 20 si partirà per un viaggio musicale intitolato “Il giro del mondo in 80 strumenti” e, per concludere, un Drum Circle accompagnerà il tramonto.

Rimane invariato il programma della prossima settimana, mercoledì 23 luglio, presso la festa di Sant'Anna a Ponte a Signa. Si invita a rimanere sintonizzati sui canali ufficiali per tutti gli aggiornamenti sui prossimi eventi.