Lutto a Certaldo, muore a 39 anni Ondin Dutu. Era il marito dell'assessora Renzi

Lutto nella Giunta e nella comunità di Certaldo. È morto ieri a soli 39 anni Ondin Dutu, marito dell'assessora Romina Renzi da appena un anno. L'uomo si è spento a seguito di una malattia. Oltre alla moglie lascia la madre Maria, il padre Castel e i fratelli.

Di origine rumena aveva vissuto in vari paesi, tra cui l'Inghilterra, prima di trasferirsi proprio per amore in Italia dove viveva da anni. Di professione operaio specializzato è descritto come "un lavoratore esemplare, una persona solare e positiva, sempre disponibile, un amico leale".

Lo ricorda anche il PD di Certaldo attraverso un post sui social: "Il Partito Democratico si unisce al profondo dolore e l'incolmabile vuoto che il nostro compagno Ondin ha lasciato nei cuori dell'assessora Romina Renzi, dei suoi cari e di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. Te ne sei andato troppo presto e troppo veloce. Fai buon viaggio".

La camera ardente è stata allestita presso la cappellina del cimitero della Misericordia, mentre i funerali si terranno domani presso la Propositura di San Tommaso alle ore 15.

La redazione di gonews.it e di Radio Lady 97.7 esprimono le proprie condoglianze a Romina Renzi per la grave perdita.

Notizie correlate