"Medici di Gambassi per i gambassini", un nuovo ecografo per i dottori volontari della Misericordia

Si potenzia l'iniziativa "Medici di Gambassi per i gambassini" della Misericordia di Gambassi Terme, con l'arrivo nell'ambulatorio allestito dalla confraternita di un nuovo ecografo. Il macchinario, moderno e all'avanguardia, ha sostituito quello con cui sono partite le visite: "Questo progetto è un'eccellenza, che speriamo possa essere ripetuta anche altrove e che vede medici volontari fare visite cardiologiche ed ecografie gratuitamente, qui nei locali che abbiamo messo a disposizione" spiega Massimo Casalini, responsabile protezione civile, area formazione e comunicazione della Misericordia di Gambassi, guidata dal governatore Massimiliano Chesi. "Abbiamo iniziato quasi per scherzo due anni fa, ora siamo arrivati ad acquistare un nuovo ecografo".

L'ambulatorio della Misericordia di Gambassi Terme

Non solo: "Con la novità dell'ecografo, tramite un post pubblicato su facebook abbiamo ricevuto contatti anche di altri medici" interessati a partecipare. Il progetto dunque sta crescendo "come si è ampliato il servizio d'emergenza sanitaria" ripartito nel gennaio 2024, con l'arrivo di nuovi volontari e volontarie. Attività essenziali per il territorio, "i medici volontari sono di Gambassi e il progetto è rivolto a residenti o nativi di Gambassi" evidenzia Casalini, "tre medici a turno si mettono a disposizione circa una volta al mese visitando i compaesani e se all'inizio avevamo pochi pazienti, ora abbiamo una vera e propria lista completa per le visite. Abbiamo creato questo progetto anche per snellire l'attività sanitaria, inoltre nel territorio ci sono molte persone anziane e strutture sanitarie lontane". Dunque un'attività "nata dal desiderio dei nostri medici di contribuire ad alleviare i disagi, come fanno anche tutti i nostri volontari confratelli e consorelle ognuno dedicando quello che riesce del proprio tempo, per poter rendere la vita un po' migliore per tutti noi".

E il servizio piace, "è stato constatato che i gambassini hanno fiducia ad essere visitati dai nostri dottori volontari" aggiungono dalla Misericordia. Coloro che usufruiscono delle prestazioni gratuite, "lasciano un'offerta libera per il mantenimento dell'ambulatorio, che si traduce poi in acquisto di materiale sanitario, spese per l'energia elettrica, carta, e altro ancora e che fino ad oggi ha permesso anche l'acquisto del nuovo ecografo, che certamente alza il livello di qualità dei referti e snellisce le molteplici richieste".

Attualmente prestano servizio volontario il cardiologo Mario Leoncini e i radiologi Fabio Renieri e Fulvia Ciampalini: "La speranza è che questa lodevole iniziativa continui grazie ai medici gambassini che vogliono rendersi utili per i nostri compaesani, grazie alle persone che si occupano sempre volontariamente di mantenere sempre efficiente l'ambulatorio" e grazie aggiungono dalla Misericordia, "anche a altri medici gambassini che entreranno a fare parte del progetto".

