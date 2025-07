Al Memorial Muba i Blancos battono Herta Vernello, ma vince il ricordo di Maati

Divisi in campo ma in realtà uniti, tutti, nel nome di Maati Moubakir. A Certaldo si è tenuto il 1° Memorial Muba, dedicato al giovane certaldese ucciso a Campi Bisenzio all'uscita da una discoteca. I MAA Blancos hanno vinto 4-3 contro Herta Vernello ma a trionfare è stata l'amicizia in ricordo di Maati.

Prima della sfida si è tenuto un flash mob in campo, i ragazzi hanno composto la scritta 'Maati Vive'. Alla finale era presente anche l'allenatore certaldese Paolo Indiani - che nell'ultima stagione ha vinto la D col Livorno - che ha premiato i Blancos.

È stata una serata dalle forti emozioni, con tanta commozione, a pochi mesi dalla tragica scomparsa di Maati Moubakir. In campo c'erano amici e conoscenti, che hanno onorato la sua memoria.