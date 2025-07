Ottantenne muore in mare al largo del Gombo di San Rossore

Una donna di ottanta anni è morta al largo della costa di Pisa, nella zona del Gombo, a San Rossore. Si trovava in acqua, ma non è ancora chiaro come si avvenuto il decesso, si parla di un malore. L'allarme è scattato quando gli occupanti di una barca, lì vicino, hanno chiamato il 118 per segnalare la presenza di due persone in mare in difficoltà.

I sanitari hanno poi allertato la Capitaneria di porto di Livorno, che è intervenuta. L’uomo, in acqua con l’anziana, è stato riportato a riva e affidato ai sanitari presenti sulla spiaggia. Insieme a loro due giovani.

L'uomo era in stato confusionale ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Per la donna, invece, non c’è stato nulla da fare.