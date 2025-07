Spid, ristori e non solo: i P.D.F. di Cora a Empoli danno una mano a chi ha problemi con la tecnologia

Il PDF non è un documento del computer, ma qualcosa che serve a ridurre il divario digitale. Il Punto Digitale Facile, presente in tre sedi nell'Empolese, serve per assistenza e formazione gratuite per utilizzare al meglio i servizi e le tecnologie digitali: dai computer, ai tablet, ai cellulari.

Sono tre gli spazi dedicati in città, il Punto Digitale Facile a Empoli ha sede sia all'URP in via Giuseppe del Papa, 57 sia a Casa Barzino in via Barzino, 1, sia al Centro Giovani di Avane in via Magolo, 32.

Sono tutti e tre gestiti dagli operatori di Cora Impresa Sociale, un nome che può suonare nuovo ma che è un 'rebranding' della Cooperativa Il Piccolo Principe. E mercoledì 16 luglio sono stati ospiti proprio Juri Stabile di Cora e l'operatore Giovanni Pelagotti a Radio Lady per parlare dei P.D.F.

GUARDA L'INTERVISTA SU RADIO LADY

Il Punto Digitale Facile racchiude moltissime possibilità e potenzialità per chi magari ha meno dimestichezza con la tecnologia e ha bisogno di una mano. Tra le prestazioni dei P.D.F. rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d'identità elettronica).

"Il mondo è in completa evoluzione e i cittadini non riescono a stare al passo con tutto. Il nostro ruolo è proprio l'orientamento per le persone, capire come si arriva facilmente a opportunità che non si riesce a avere" ha detto Juri Stabile ai microfoni di Cristina Ferniani.

E com'è l'esperienza all'interno di Cora per i P.D.F.? A rispondere è stato Giovanni Pelagotti: "Sono operatore da nove anni, quasi dieci. Sono allo sportello del Punto Digitale Facile da quando ha aperto e mi trovo molto bene. Siamo stracolmi di richieste, in quanto la Regione con la Protezione Civile ha attivato il piano ristoro per le alluvioni, in tanti vengono per avere una mano con la domanda".

Non sono solo anziani, anche i giovani spesso sono in difficoltà. Ancora Pelagotti: "Noi cerchiamo di tranquillizzare tutti, si trovano persone di tutte le età che non hanno dimestichezza con il pc. Molti vengono per lo Spid, ma non solo, ci sono anche tante persone che hanno bisogno di un aiuto perché non sono di madrelingua italiana e hanno barriere linguistiche".

E come si lavora al P.D.F.? Gli operatori mettono le persone al monitor del pc e spiegano passo dopo passo cosa si clicca, cosa serve, come ci si muove e tutto l'occorrente per non avere problemi.

Per contattare i Punti Digitale Facile gestiti da CORA ci si può rivolgere a

0571.82403 / 334.834 3218

o scrivere a: pdf@edu.coraimpresasociale.it

Il consiglio degli operatori è quello di prenotare, anche con una mail o un messaggio.

Il punto all'URP in comune è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. A Casa Barzino è aperto da lunedì al giovedì 9-14 e il venerdì 9-13. Quello del Centro Giovani Avane invece apre dalle 17 alle 19 il lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 il martedì e venerdì.

Si consiglia sempre la prenotazione !!



CORA IMPRESA SOCIALE SOC.COOP .SOC.- E.T.S.

via Barzino 1 – 50053 Empoli (FI)

0571 982201