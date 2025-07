Regionali, Giani: "Si vota 12 ottobre, a breve decreto. Mi fido del PD". Conte (M5S): "Vogliamo rinnovamento"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha confermato che la data prevista per le elezioni regionali è il 12 ottobre e che il decreto sarà firmato intorno a Ferragosto: "Agiamo come abbiamo programmato, quindi per il 12 ottobre, e sinceramente ritengo molto probabile che non ci sia nulla che modifichi questa data”, ha detto in una conferenza stampa sul tema oggi a Firenze.

Giani ha però precisato che “se la Conferenza delle Regioni arrivasse a un election day, o se il governo prevedesse per legge delle procedure diverse, è evidente che noi ci rimetteremmo a quello”.

Nel frattempo, la giunta ha approvato una delibera da oltre 11 milioni di euro per l’organizzazione del voto. “È la Regione, d’intesa con le prefetture e in rapporto con i Comuni, a finanziare le operazioni elettorali– ha spiegato – Con questa delibera si mette in moto la macchina del lavoro sui seggi, sulla stampa del materiale e sulla pubblicità dei comizi”.

Una volta firmato il decreto elettorale, scatterà la fase di ordinaria amministrazione: “Sarò presente oggi alla conferenza dei capigruppo – ha aggiunto – per portare avanti una ventina di provvedimenti da approvare entro la fine della legislatura”.

Giani-bis? "Determinato e deciso nel dare il contributo"

Sulla sua possibile ricandidatura, Giani ha risposto con ironia: “Essere congelati fa bene perché oggi fa caldo, quindi un po’ di fresco fa sempre bene…”. Ha poi aggiunto: “È giusto che ci sia un lavoro dei partiti e della coalizione, ma personalmente mi sento molto determinato a dare il mio contributo per chiarire al più presto il quadro delle alleanze e dei candidati”.

Giani si è detto “molto contento della riunione con il Pd di lunedì scorso” e ha ribadito la fiducia nella segretaria dem Elly Schlein: “Mi fido del lavoro che sta facendo per costruire un’alleanza omogenea del campo largo, in Toscana come nel resto d’Italia”.

Conte (M5S): "Per Toscana chiediamo segnale di rinnovamento"

Così ha intanto commentato Giuseppe Conte, leader del M5S, che sembra chiudere ad un Giani-bis: "Noi non poniamo mai questioni di poltrone, noi poniamo questioni politiche serie. Noi veniamo da un'opposizione al quinquennio di Giani e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento, adesso valuteremo se questi segnali arrivano alla luce anche dei confronti che stanno facendo dentro il Pd. Noi da parte nostra con molta umiltà ma anche fermezza chiediamo un vero rinnovamento perchè è una decisione che prenderà i territorio. Ed il nostro territorio chiede rinnovamento per poter giustificare una corresponsabilità nel nuovo governo"

Regionali, Fossi (Pd): "Partito conferma linea di costruire con alleati e presidente uscente per nuova fase in Toscana”

“La riunione con i membri della segreteria del Pd Toscana che si è tenuta ieri sera è stata molto proficua: insieme abbiamo ribadito la necessità di costruire nei prossimi giorni un percorso unitario importante che provi, ma soprattutto riesca, a superare le incomprensioni delle ultime settimane. Il Pd regionale procede unito e tutte le aree politiche del partito hanno confermato il proprio sostegno alla linea condivisa con la segretaria Schlein, cioè impegnarsi insieme al presidente uscente e alla segreteria nazionale nella formazione di una coalizione forte e ampia per costruire un progetto che apra una nuova fase politica in Toscana. Riprenderemo inoltre prestissimo gli incontri con i rappresentanti delle forze politiche con le quali abbiamo già gettato le basi per formare una coalizione di centrosinistra solida, rispettando l’iter che porterà alla scelta del candidato presidente e alla formulazione del programma. L’impegno è quello di andare entro il mese di luglio, presumibilmente il 29, in una direzione che possa indicare questo percorso” dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

