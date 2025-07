Rino Gaetano band e Sigfrido Ranucci accendono il finale del Tignano Festival

A partire dal 27 giugno il palco del Tignano Festival ha già visto avvicendarsi sei appuntamenti di cultura e spettacolo nel Castello. Dopo il premio Incontro tra i Popoli ad Alessandro Bergonzoni è seguita una Notte celtica di musica irlandese grazie ai Willos'. La settimana successiva il Festival ha ricordato le visioni profetiche dell'intellettuale Pier Paolo Pasolini e del giornalista Giulietto Chiesa. Al premio per l'Ambiente conferito alla giornalista d'inchiesta Sabrina Giannini è seguito un concerto degli Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino.

Il gran finale vedrà protagonisti il concerto-tributo ufficiale al cantautore Rino Gaetano sabato 19 luglio alle 21.30. Il noto giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci presenterà invece il suo libro La scelta domenica 20 luglio alle 21.30, affiancato dal giornalista Domenico Guarino.

Il concerto della band guidata dal nipote Alessandro Gaetano vuole essere un omaggio a uno dei cantautori più irriverenti, scomodi e visionari del nostro panorama nazionale scomparso a Roma il 2 giugno 1981. Gaetano viene ricordato per la sua voce ruvida, per i testi nonché per l'ironia e la denuncia sociale dei suoi brani, spesso celata da testi apparentemente leggeri e disimpegnati. In alcune sue canzoni arrivò a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo e non solo e, anche per questo, i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura.

L'improvvisa e prematura morte, avvenuta a soli 30 anni per un incidente stradale, ne aumentò ulteriormente la popolarità, innalzandolo allo status di artista di culto. "C'è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio. Io non li temo. Non ci riusciranno - affermò in un'intervista -. Sento che, in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni che, grazie alla comunicazione di massa, capiranno che cosa voglio dire. Capiranno e apriranno gli occhi, anziché averli pieni di sale, e si chiederanno cosa succedeva sulla spiaggia di Capocotta".

I protagonisti del concerto saranno: Alessandro Gaetano, voce, chitarra acustica e percussioni; Michele Amadori, pianoforte, tastiere e voce; Fabio Fraschini, basso; Alberto Lombardi, chitarra elettrica e voce; Ivan Almadori, voce e chitarra acustica; Marco Rovinelli, batteria. I biglietti si possono acquistare online sul sito del Festival. Intero € 15,00, soci Unicoop Firenze, ChiantiBanca e Chianti Mutua € 10,00.

Sigfrido Ranucci grazie alla trasmissione Report è diventato il più noto giornalista d’inchiesta italiano. Con la presentazione del suo ultimo libro La scelta si apre in modo sorprendentemente sincero, svelando i segreti dietro alcune delle inchieste più cruciali della sua carriera.

Tra le principali del suo percorso professionale ci sono quella sul fosforo bianco utilizzato dagli Stati Uniti in Iraq o quella inerente l’incontro tra Matteo Renzi e l’ex 007 Marco Mancini. Come non ricordare poi la sua querelle con Flavio Tosi e, ancora, l’inchiesta sul caso Parmalat e quella sui possibili sviluppi, tutti marchigiani, dell’Atim.

Informazioni: 338 86.80.595 - www.tignano.it

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate