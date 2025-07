Si dimette vicesindaco di Pisa Latrofa (FdI), sarà presidente dell'Autorità sistema portuale a Civitavecchia

Il vicesindaco di Pisa, Raffaele Latrofa (Fratelli d'Italia), ha presentato le dimissioni al sindaco Michele Conti per assumere la presidenza dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrosettentrionale a Civitavecchia, incarico conferito dal Governo. Latrofa, il consigliere più votato nella storia di Pisa con 976 preferenze, resterà in carica per qualche giorno fino al rimpasto della giunta di centrodestra, previsto entro fine mese.

Nella sua lettera, Latrofa ha spiegato che la nuova carica “impone piena dedizione e un impegno esclusivo, incompatibile con il prosieguo delle funzioni comunali”. Ha ricordato il suo contributo allo sviluppo infrastrutturale, ambientale e sociale della città, citando anche il restyling dello stadio, i cui lavori dovrebbero terminare entro l’inizio del prossimo campionato. Ha infine confermato la sua disponibilità a servire Pisa con “spirito di servizio e profondo senso di appartenenza”.

Notizie correlate