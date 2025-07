Soci in crescita nel primo semestre 2025 e nuove convenzioni: Confesercenti Pisa traccia un bilancio

“Dopo i primi sei mesi di quest’anno, possiamo tracciare un bilancio positivo per quanto riguarda Confesercenti Pisa e Monte Pisano. Aumento del 20% dei soci, sempre nuovi servizi a disposizione sia per le imprese che per i privati, convenzioni con importanti realtà del territorio. Senza considerare la nostra costante azione sindacale e le iniziative, a partire da quelle nel centro storico”.

C’è evidente soddisfazione nelle parole di Fabrizio Di Sabatino, presidente Confesercenti Pisa, nell’annunciare un rapido bilancio dell’associazione al 30 giugno. “Un lavoro di squadra che ha portato anche all’ingresso di nuovi membri nella presidenza – spiega – e ad una sempre più capillare presenza sul territorio. Obiettivo è quello di proseguire questo trend e chiudere il 2025 con un bilancio ancor più positivo”. La settimana scorsa è stata inaugurata la subangenzia Unipol di Trimboli sas all’interno della sede di Confesercenti, a settembre aprirà la “Bottega del Credito” per finanziamenti diretti e agevolati in tempi rapidi, ed oggi l’annuncio da parte del presidente di una partnership con la Prf Sistemi con sede in via Gobetti a Pisa.

“Stiamo parlando di una azienda storica nel settore dei registratori di cassa telematici, di Pos e software con oltre 40 anni di esperienza – conclude Fabrizio Di Sabatino – da sempre guidata da Giampiero Fantacci, dalla moglie Patrizia Romboli e dal figlio Matteo. Abbiamo messo in campo una collaborazione che non solo consentirà ai nostri soci di poter avere una scontistica dedicata, ma anche la possibilità di seminari e webinar sulle continue novità che gli imprenditori si trovano ad affrontare in questo settore. Siamo grati alla famiglia Fantacci di aver scelto Confesercenti per questa collaborazione che aveva già avuto un anteprima nella nostra iniziativa di Pisa Cat Friendly”.

Fonte: Confesercenti Pisa