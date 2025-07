Sorprese mentre tentano di derubare turisti a Firenze: arrestate quattro borseggiatrici

Sorprese mentre tentano di derubare due turisti nel centro di Firenze quattro donne, tutte di origini bulgare già note alle forze di polizia, sono state arrestate in flagranza dai carabinieri per furto e tentato furto con destrezza in due distinte occasioni, durante servizi di controllo in città. La prima nel pomeriggio del 10 luglio quando due donne, di 35 e 36 anni, sono state notate dai militari in Lungarno Torrigiani subito dopo aver aperto lo zaino di una turista britannica, asportando il portafoglio immediatamente restituito alla vittima. Il 13 luglio altre due donne, di 29 e 30 anni, sono state invece sorprese mentre si fingevano in coda in una gelateria nel tentativo di sottrarre dalla tasca dei pantaloni il portafogli di un turista australiano. Il giudice ha convalidato gli arresti e nel primo caso ha applicato la misura del divieto di dimora nella regione Toscana mentre nel secondo il divieto di dimora a Firenze.

