Suoni dal mondo a bordo piscina: secondo concerto di Montespertoli Musica

Dopo il successo del primo concerto che ha aperto la nuova stagione di MoMu 2025, con l’esibizione del Coro Le Agorà | Coro Etnico Femminile composto da 15 voci femminili condotte dalla Maestra Daniela Dolce lo scorso giovedì 10 luglio a San Quirico in Collina, davanti a un pubblico numeroso e carico di energia, Montespertoli Musica torna con una nuova serata dedicata ai suoni dal mondo.

Domani, giovedì 17 luglio, la Piscina Comunale “Il Molino” di Baccaiano ospiterà per la prima volta un appuntamento di MoMu, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto per una serata speciale che unisce musica dal vivo, piscina e cibo.

Protagonista sarà il trio del griot del Burkina Faso Brahima Dembelè, arricchito dalla presenza del ballerino Alain Franck Nahi: un viaggio musicale tra sonorità africane, jazz e reggae da vivere a bordo vasca.

La piscina resterà aperta fino al tramonto, con ingresso a tariffa ordinaria (non dimenticate costume e cuffia!). A partire dalle ore 20 sarà possibile gustare un apericena con piatto di salumi, schiacciata e pizzette a soli 6 euro (bevande escluse). Il bar resterà a disposizione per tutta la serata. Alle 21:30 inizieranno la musica dal vivo e le danze sotto le stelle. Per il concerto è previsto un biglietto unico di 5 euro, da aggiungere all’ingresso in piscina.

L’evento si terrà presso la Piscina Comunale “Il Molino” di Baccaiano, a Montespertoli. È consigliata la prenotazione per il concerto via WhatsApp al numero +39 371 1152940 oppure via email a info.tparte@gmail.com.

Un’occasione imperdibile per vivere la magia dell’estate tra un tuffo, una cena a bordo vasca e i suoni dal mondo. Da non perdere!

