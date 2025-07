Torna il "No Keu Fest", due giorni a Vinci sul tema "Abitare, progettare, resistere"

Torna per la quarta edizione il No Keu Fest, organizzato dall’Assemblea Permanente No Keu. Un ricchissimo programma di iniziative, laboratori, musica e cucina che andrà avanti sabato 19 e domenica 20 luglio al Circolo Arci Petroio (Vinci). A ispirarci, come sempre, la necessità di tenere alta l’attenzione su una delle questioni ambientali più gravi del nostro territorio: la presenza di Keu sulla strada regionale 429, per il quale continuiamo a chiedere la bonifica a differenza di quanto previsto dalla struttura commissariale e dalla Regione, che vogliono continuare a gestire questa devastazione in emergenza.

Dal territorio per il territorio. Quest’anno il cuore del festival si snoderà attorno a due direttrici: la prima è un lavoro di coprogettazione in collaborazione con associazioni e comitati cittadini, la seconda è il referendum Multiutility che verrà presentato in un incontro con il Comitato Referendario “Empoli del Sì”. Come recita lo slogan di questo festival - “Abitare, progettare, resistere” - l’obiettivo è quello di aprire uno spazio collettivo di reale partecipazione e condivisione sui temi che interessano tutte e tutti: progettare insieme e dal basso come vorremmo la città e il territorio del futuro, evidenziando criticità e avanzando proposte.

Il programma

Sabato 19 luglio alle ore 17 apertura della festa con stand, mostre, laboratori, banchini informativi e autoproduzioni. Alle 17.30 presentazione di “Abitare, progettare, resistere: progettiamo insieme la città, dal basso”, la nostra idea di coprogettazione del territorio aperta a tutte e tutti. Alle 18.30 Vinyasa Yoga con Juliajoints. Alle 19.30 laboratori di introduzione al Karate con Francesco Bimbi. A seguire caccia al tesoro per piccoli esploratori e grandi osservatori con Annalisa e Giulia Fiore. Quindi dj set su sound system autocostruito e dalle 20 cena a cura dell’Osteria del Circolo Arci Petroio. Durante la serata ci saranno interventi delle realtà sociali del territorio.

Domenica 20 luglio apertura stand e mostre alle 17. Alle 17.30 incontro con il Comitato Referendario “Empoli del Sì” sul Referendum Comunale Multiutility e su servizi pubblici locali e beni comuni. Alle 19 Diy Rave, laboratorio sonoro con Vanessa Sconsiderata e Lorenzo Vignozzi. Dalle 20 cena e dj set.

Fonte: Assemblea Permanente No Keu

