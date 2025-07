Turista denuncia violenza sessuale su nave da crociera: codice rosa al porto di Livorno

Una giovane turista statunitense ha denunciato di essere stata violentata a bordo di una nave da crociera, mentre si trovava in vacanza in Europa. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno e confermata da fonti investigative.

Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe raccontato l’episodio di violenza sessuale al personale della nave, mentre era ancora in navigazione. L’imbarcazione, proveniente dal porto di Barcellona, è giunta nelle scorse ore al porto di Livorno, dove è immediatamente scattato il protocollo di emergenza "codice rosa", previsto per le situazioni di violenza di genere.

La turista è stata quindi accompagnata in ospedale per le cure e l’ascolto protetto, come da procedura. Contestualmente, la Polmare è salita a bordo della nave ancora attraccata per un sopralluogo e per raccogliere i primi elementi utili all’indagine.

Gli agenti hanno anche ascoltato la giovane, che ha fornito la propria versione dei fatti, ora al vaglio degli inquirenti. Non sono stati al momento forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’autore della presunta violenza né sulle circostanze specifiche in cui sarebbe avvenuto l’abuso. Le indagini proseguono per chiarire i contorni dell’episodio e accertare eventuali responsabilità.

