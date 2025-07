Una Camminata sotto le Stelle contro la Meningite

Una nuova iniziativa dell'Associazione Stop alla Meningite si svolgerà il prossimo venerdì 18 Luglio. Alle ore 20.45 infatti decine di "camminatori" si ritroveranno presso il campanile di Bassa (Cerreto Guidi) per intraprendere in compagnia una facile camminata notturna nella campagna circostante. La suggestione dell'oscurità sotto le stelle, interrotta da decine di piccole torce, farà da contorno, al contempo allegro e riflessivo, alla consueta determinazione nel contrastare il pericolo della Meningite. La malattia si presenta saltuariamente ma improvvisamente con casi gravi, spesso letali, di shock settico. È importante pertanto che tutti i bambini e gli adolescenti siano vaccinati, ma anche che le nostre Strutture Sanitarie siano dotate di attrezzature all'avanguardia per diagnosticare e curare rapidamente le gravi complicanze della Malattia. La camminata sotto le Stelle servirà infatti proprio ad acquistare un laringoscopio elettronico digitale ad alta potenzialità e risoluzione.

Le offerte dei camminatori per la partecipazione alla camminata saranno devolute proprio per questo. Lo scopo è quello che i nostri Ospedali siano in grado di fronteggiare al meglio ogni temibile complicanza. Invitiamo quindi la cittadinanza a telefonare per iscriversi ai numeri 3486512987 (Maurizio) o 3476351788 (Paola). La camminata sarà intervallata da momenti di approfondimento o ludico-culturali, e alla fine sarà offerta una cocomerata e bibite a tutti. Il percorso sarà di circa 5 km ed è consigliabile portare abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o da trekking, una borraccia e una torcia elettrica. Sarà divertente, salutare e soprattutto tanto, tanto importante.

Fonte: Associazione Stop alla Meningite