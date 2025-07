Al Festival Multiscena di Vinci ospite Roberto Mercadini

Sta per iniziare la XXVIII edizione del Festival Multiscena a Vinci. Una delle manifestazioni più longeve nel panorama culturale toscano, quest’anno dedicata agli studi sul volo di Leonardo.

Nel programm spicca, infatti, il primo spettacolo di sabato 19 luglio alle 21.30: Roberto Mercadini presenta Leonardo e Michelangelo, il disegno delle cose invisibili.

Leonardo definisce la musica come un modo per disegnare ciò che non è visibile agli occhi: "la figurazione delle cose invisibili", scrive lui. Ma più in generale, tutta la sua arte è un modo per mostrare ciò che sfugge allo sguardo: gli stati d'animo, l'anatomia interna, certi dettagli minutissimi della natura, certe ombre quasi impercettibili. L'espressione, poi, risulta particolarmente calzante anche per un altro gigante suo contemporaneo: Michelangelo. Buonarroti non si accontenta mai di rappresentare la realtà per come è. In tutte le sue opere, dalla Pietà Vaticana al Giudizio Universale, lui non rappresenta corpi, ma anime in forma di un corpo. Una conferenza-spettacolo che conduce in un viaggio talvolta struggente e talvolta esilarante nelle opere di Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento.

Domenica 20 luglio si parlerà invece del volo sulla luna. Lo spettacolo Recital, omaggio alla luna di Maria Cassi e Leonardo Brizzi sarà dedicato alla straordinaria esperienza della missione Apollo 11, nel 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla Luna.

Il consolidato duo toscano, fra gag e musica, racconterà quell’episodio che ha cambiato la vita a ognuno di noi.

Gli spettacoli in piazza Guido Masi avranno inizio alle 21.30 sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro di Vinci, via Pierino da Vinci.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa