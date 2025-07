È scomparsa Antonella Canonici, ex assessora a Certaldo

Certaldo piange la scomparsa di Antonella Canonici, ex assessora e consigliera comunale. Aveva sessantadue anni, si è spenta martedì 15 luglio. Lascia il marito, il figlio, la nuora, i nipoti e una comunità intera che l'ha apprezzata come politica.

Antonella Canonici è stata infatti assessora al Comune di Certaldo dal 2008 al 2009 - nell'ultima parte del primo mandato di Andrea Campinoti - con il Partito dei comunisti italiani (PDCI). Prese il posto di Giuseppe Salvatore Zummo, scomparso in un incidente stradale il 5 aprile 2008, e rimase in carica fino alla fine del mandato di Campinoti. Era stata anche consigliera comunale per i Comunisti Italiani.

Tra i ruoli che ha ricoperto nella società civile è stata segretaria dell'ANPI e anche consigliere di Polis, si interessava di teatro e aveva collaborato anche con l'Associazione culturale e teatrale GAT di Castelnuovo d’Elsa.

Il funerale si terrà alle 10.30 di giovedì 17 luglio alla Propositura di San Tommaso, a seguire la salma verrà cremata.