Arrestato 25enne a Firenze per spaccio di eroina e resistenza a pubblico ufficiale

Nella mattinata di martedì 16 luglio, la Squadra Mobile di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino nigeriano di 25 anni, emessa dall’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti in via del Romito. Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile fiorentina, che lo aveva già individuato durante un controllo effettuato lo scorso 2 luglio presso la stazione ferroviaria di Lastra a Signa, dove era stato fermato insieme a un altro cittadino nigeriano.

In quell’occasione, il 25enne, dopo aver esibito un documento di riconoscimento, si era dato alla fuga opponendo una forte resistenza agli agenti. Durante la corsa aveva perso un borsello, poi recuperato dai poliziotti, al cui interno erano stati trovati 117 grammi di eroina, suddivisi in 29 involucri avvolti nel cellophane e nascosti in un calzino.

Tra gli oggetti rinvenuti c’erano anche le chiavi di un’abitazione. Dopo rapide verifiche, gli agenti sono riusciti a risalire all’indirizzo dell’uomo, un appartamento in via della Resistenza a Lastra a Signa.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 357,69 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, quattro telefoni cellulari e circa 12.000 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Si precisa che, nonostante i gravi indizi raccolti, la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse a suo carico dovranno essere accertate nel corso del processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.