Avvicinarsi alla musica, al circolo di Stabbia lezioni e prove gratuite

Porte aperte al Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia! Fino al 31 luglio sarà infatti possibile partecipare a lezioni e prove gratuite per conoscere ed avvicinarsi al meraviglioso mondo della Musica e dei vari strumenti musicali. Docenti professionisti e concertisti saranno a disposizione per presentare i vari corsi e far provare i singoli strumenti: violino, canto e pianoforte.

Gli appuntamenti fanno parte del prestigioso progetto dedicato al grande pianista empolese Ferruccio Benvenuto Busoni ed attraverso il quale suonare uno strumento diventerà realtà. Promotore del Progetto è il Maestro Alessio Cioni, concertista di pianoforte e didatta: "Diamo il benvenuto a tutti gli interessati a questo bellissimo progetto - dice il Maestro Cioni - Per un Allievo è fondamentale iniziare un percorso musicale di qualità, con veri professionisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturare individualmente, acquisire un livello di autonomia significativa e, soprattutto, ottenere grandi soddisfazioni: la trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti riconosciuti, esperti del loro mestiere e capaci di trasmettere le loro esperienze, passione e vera cultura musicale". Musica per tutti quindi e prove gratuite presso il Circolo di Stabbia.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Responsabile del Progetto al numero 3332708867 https://www.youtube.com/@alessiocioni6329 o scrivere direttamente alla mail orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com.

Fonte: Orchestra Busoni

