Da giovani per giovani: l'ex Cinema La Perla rinascerà grazie a un bando

L'ex Cinema La Perla potrebbe ripartire presto, come spazio da giovani per giovani (e non solo). La struttura di via dei Neri a Empoli ha dal 2019 la serranda abbassata e a lungo si è parlato della sua destinazione. Adesso arriva un bando a sciogliere qualche nodo sul futuro della sala empolese.

Potrebbe diventare un cinema ma con ampio spazio per il dibattito, quindi con eventi di incontro e scambio culturale: La Perla potrebbe tornare a essere un punto di riferimento per la cultura e la socialità empolese, seppur in una nuova veste. "Uno spazio di partecipazione e aggregazione dove saranno attivati diversi servizi culturali e ricreativi, in uno scambio intergenerazionale e interetnico" è la dicitura che, a suo tempo, è stata usata per spiegare che ne sarà della Perla.

Si è detto del bando. In questi giorni campeggia sulla pagina dell'Unione dei Comuni: è rivolto a soggetti under 35, lo spazio dovrà rimanere aperto 8-22 tutti i giorni e, si legge nel bando, dovrà essere "sicuro e libero".

Il canone annuo di sub-concessione è fissato a poco più di 18.400 euro e le domande possono essere presentate entro il 24 luglio. Ma, attenzione, non può partecipare chiunque: il bando è aperto per quei soggetti che hanno già fatto il sopralluogo obbligatorio alla struttura.

"Rendere l'edificio un punto di riferimento stabile e consolidato nella vita della comunità dell’Empolese Valdelsa. Alla base del progetto è l'idea di recuperare uno spazio non usato nella città capoluogo dell’Unione per restituirlo al protagonismo dei più giovani. Un luogo dismesso ma tradizionalmente amato dai cittadini si trasformerà in uno spazio di partecipazione e aggregazione. Recuperare questo immobile significa offrire opportunità di crescita e condivisione alle giovani generazioni attraverso l’attivazione di molteplici e diversificati servizi culturali e sociali" è quanto si legge nel bando.