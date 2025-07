Buongiorno oggi ringrazio Michele un ragazzo di 20 anni a cui piace cucinare. Mi ha scritto una ricetta fresca e golosa allo stesso tempo "Biscotto gelato con ricotta e pesche".

Un dessert da poter degustare ad ogni ora della giornata.

Biscotto gelato con ricotta e pesche

Ingredienti per 16 biscotti

Per il biscotto

350 gr di farina tipo 2

300 gr di cioccolato fondente

250 gr di olio di cocco

150 gr di zucchero di canna

80 gr di cacao amaro in polvere

2 uova

2 cucchiai di amido di mais

2 cucchiaini di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

Per il ripieno

850 gr di ricotta vaccina

5 pesche noci

3 cucchiai di miele millefiori (o quello che avete)

la scorsa di 1 limone non trattato

Preparazione

In una ciotola amalgamate lo zucchero assieme al sale e all’olio di cocco. Unite le uova, la vaniglia, l’amido di mais e la farina setacciata con il lievito. Aggiungete anche il cacao e mescolate bene tutti gli ingredienti, in modo da ottenere un impasto compatto e modellabile. Tritate grossolanamente il cioccolato, incorporatene una parte al composto e lasciate riposare quest’ultimo in frigorifero per circa un’ora. Trascorso questo tempo, prelevate un cucchiaio di impasto, formate delle palline e trasferitele su una teglia con carta forno, ben distanziate l’una dall’altra. Schiacciatele leggermente, aggiungetevi sopra il restante cioccolato e cuocetele in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Lasciate raffreddare completamente. Preparate il ripieno. Lavate le pesche, tagliatele a cubetti e unitele alla ricotta, che avrete stemperato in una terrina. Aggiungete il miele e mescolate bene. Distribuite su metà dei biscotti un cucchiaio di ripieno e coprite con i rimanenti. Livellate bene i bordi per eliminare la ricotta in eccesso e lasciate riposare in freezer per almeno 4 ore, toglieteli dal freezer poco prima di servirli.

Michele

