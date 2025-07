Bus sostitutivo Empoli-Granaiolo 'incastrato'. Altri disagi nel servizio, interrogazione BE-M5S

Un'autobus incastrato per circa un'ora tra una casa e un muretto. Accade in via Salaiola a Montrappoli e il bus in questione è uno di quelli sostituitivi della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo, servizio istituito fino al 31 agosto per eseguire la bonifica da eventuali ordigni bellici nel tratto interessato dal raddoppio ferroviario.

Le persone, da quanto si apprende da alcuni testimoni, sono dovute scendere dal mezzo e alcune si sono avviate a piedi verso Granaiolo, a circa mezz'ora a piedi. Solitamente il servizio bus passa dalla Sr429, non è chiaro perché l'autobus abbia 'modificato' la tratta consueta.

Non si tratta dei primi disagi sul servizio, nei giorni scorsi, ad esempio, alcuni residenti hanno lamentato che il bus non fermasse a Ponte a Elsa.

Sull'argomento è stata depositata anche una interrogazione dei gruppi consiliari empolesi di Buongiorno Empoli e M5S in cui si legge che "da organi di informazione e da testimonianze di cittadini pendolari/utenti del servizio" emergerebbero "forti criticità": si segnala in particolare la presenza di molti bus nella "piccola stazione in condizioni fatiscenti" di Granaiolo che, proprio per gli scarsi spazi, metterebbe a rischio sia gli utenti che i passanti; mancherebbe "adeguata informazione" sul servizio e gli autobus utilizzati sarebbero "inadeguati" in quanto non garantirebbero i medesimi servizi offerti dal trasporto ferroviario, come bagni o la possibilità di trasportare biciclette; infine la questione della stazione di Ponte a Elsa non servita dalla linea.

BE e M5S chiede quindi se "l’Amministrazione Comunale ha ricevuto informazione preventiva di come sarebbe stato organizzato il servizio, quale sia stata eventualmente la presa di posizione, se siano state fatte osservazione e proposte e quali le eventuali risposte, e infine quali siano le intenzioni dell’Amministrazione rispetto a quello che è consideriamo un disservizio indegno di un paese civile"

