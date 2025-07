Classifica Censis: l'Università di Pisa terza in Italia fra i mega atenei

Il quadro emerge dalla nuova classifica Censis delle università italiane 2025/26. Dal punto di vista metodologico, la valutazione degli atenei avviene attraverso l’analisi di sei famiglie di indicatori: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. Nelle graduatorie per singola categoria, Pisa è prima nei servizi erogati e nell’occupabilità, in quest’ultimo caso ex aequo con la Statale di Milano.