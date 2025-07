Collegio dei Revisori dei Conti della Metrocittà: Stefano Pozzoli confermato presidente

Secondo punto all’ordine del giorno del Consiglio metropolitano di luglio è stata l’elezione diretta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Metrocittà.

L’organo è formato da due componenti segnalati dalla Prefettura e il Presidente eletto dal Consiglio metropolitano. In questo caso il nominativo è stato scelto tra una rosa di quattro candidati che avevano risposto alla manifestazione pubblica di interesse indetta dalla Città metropolitana nei mesi scorsi.

Con 14 preferenze su 14 votanti, il nome uscito dall’urna è stato quello di Stefano Pozzoli, dottore commercialista, professore universitario e consulente, riconfermato così Presidente del nuovo collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze, che comincerà il mandato il 10 settembre. Gli altri componenti sono Enrico Motroni e Fabrizio Mascarucci, di designazione prefettizia.

Nicola Armentano, per la maggioranza, ha dichiarato: “Crediamo nella competenza e nella professionalità per queste scelte, che devono essere funzionali per l’organizzazione e utili per la cittadinanza. Credo che tutte le candidature ricevute siano di grande spessore. Abbiamo concertato insieme alle altre forze politiche e abbiamo guardato sia alle competenze sia al percorso professionale, trovando un riscontro di consenso unanime per Pozzoli e il lavoro finora svolto”

Alessandro Scipioni, capogruppo di “Per il Cambiamento” ha evidenziato come “il confronto reale tra maggioranza e opposizione avvenuto per la designazione rappresenta un metodo che dovrebbe diventare prassi costante in questi casi, creando spazi di dialogo a favore della qualità delle scelte”.

Francesco Casini, Capogruppo di Territori al centro, ha sottolineato il percorso di qualità che ha portato alla conferma di Pozzoli.

