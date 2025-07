Concerti di Giovanni Allevi e Manu Chao a Pratolino, istituiti treni speciali

Un treno straordinario per facilitare la mobilità dei partecipanti ai concerti di Giovanni Allevi e Manu Chao in programma rispettivamente sabato 19 e sabato 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino (FI).

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Toscana, committente del servizio, ha attivato un treno straordinario al termine dei due concerti in partenza da Vaglia diretto a Firenze Campo Marte che circolerà nelle notti tra il 19 e 20 e fra il 26 e 27 luglio 2025. La stazione di Vaglia sarà raggiungibile con un servizio navetta.

Il treno straordinario per Firenze Campo Marte partirà da Vaglia alle 1.00 ed effettuerà le fermate di: Fiesole Caldine, Pian del Mugnone, Le Cure. Consentendo così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere Firenze.

Il programma è già consultabile su trenitalia.com.

Si ricorda che si può salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno.

È possibile acquistare i biglietti su trenitalia.com e app Trenitalia, oppure in stazione nelle biglietterie fisiche e automatiche e con il sistema TAP&TAP. Oltre ai 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane