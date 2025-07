Cultura in musica: a Montespertoli torna il Festival Amedeo Bassi

Prendendo ispirazione dalla teoria dei sei gradi di separazione – formulata nel 1929 dallo scrittore ungherese Frigyes Karinthy, che ipotizzò come ogni individuo possa essere collegato a un altro tramite non più di cinque intermediari – questa edizione del Festival Amedeo Bassi intende tessere una rete di connessioni culturali e melodiche. L’obiettivo? Dimostrare come la musica possa fungere da ponte tra personalità, storie e territori, creando un “viaggio in musica” dove sono le somiglianze, le differenze e gli scambi a dare senso all’esperienza.

Questa 16ª edizione, che si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto 2025, prende vita anche grazie alla presenza delle associazioni locali, ponti viventi tra generazioni e linguaggi, e alla nuova cornice – il giardino della Scuola Primaria “N. Machiavelli” – scelta per permettere lo svolgimento dei lavori di riqualificazione urbana e contemporaneamente offrire un’atmosfera raccolta ma inclusiva.

“Il Festival Amedeo Bassi è, oggi più che mai, un’occasione preziosa per sentirsi parte di una comunità che cresce, si interroga e si incontra attraverso la musica,” commenta l’Assessora alla Cultura Alessandra De Toffoli, a conferma della visione condivisa tra istituzioni, associazioni e pubblico.

Quest’anno il Festival si rinnova non solo nel programma, ma anche nella cornice: per la prima volta si svolgerà nell’arena della Scuola Primaria “N. Machiavelli”, scelta necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione del centro storico, che stanno interessando l’area tra Piazza del Popolo, Piazza Machiavelli, Via Sonnino e Via Roma.

Il trasferimento nella nuova location ha reso possibile ampliare la durata del Festival, passando dalle tradizionali tre serate a sei appuntamenti distribuiti lungo un’intera settimana. Un’arena estiva più raccolta, con 99 posti a sedere, permetterà di mantenere intatta l’atmosfera di intimità e qualità artistica, pur garantendo la partecipazione di un pubblico numeroso grazie a un cartellone ancora più ricco.

Un’altra grande novità di questa edizione è il rafforzamento del legame con le associazioni musicali locali, grazie alla collaborazione con tre importanti realtà:

Prima Materia, attiva dal 1993, crea spazi di aggregazione inclusivi attraverso laboratori di musicoterapia e la diffusione di diversi linguaggi musicali “L’edizione di quest'anno è ricca di eventi, ognuno ricco di significato a se ma al tempo stesso legato da un filo rosso agli altri. I temi principali sono il viaggio, l'inclusione, la contaminazione e non avrebbe potuto essere altrimenti visto che la musica è fatta, come la vita, principalmente di questo. Per Prima Materia sono tematiche care, le stesse che gettano le basi per il nostro lavoro quotidiano sul territorio e non solo”

Camera Musicale Fiorentina, dal 2014 impegnata nella valorizzazione del repertorio cameristico e nella riscoperta di composizioni meno conosciute, per avvicinare sempre più persone al piacere di fare musica insieme: “Dal 2014 la Camera Musicale Fiorentina porta avanti con passione l’obiettivo di valorizzare il repertorio cameristico, riscoprendo composizioni meno conosciute, talvolta rielaborate in chiave classica e opere di autori emergenti per offrire al pubblico un’esperienza musicale ricca di scoperte e bellezza. Partecipare al Festival Amedeo Bassi è per noi un’occasione preziosa per condividere questo percorso di ricerca con un pubblico sempre più ampio, avvicinando le persone alla musica non solo come ascoltatori ma come comunità viva, unita dal piacere di fare musica insieme."