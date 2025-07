Degrado fossi scolo del borgo di Piccaratico, Mussetti (FdI-VinciAmo): "Intervento urgente"

"Questa è la condizione attuale del borgo di Piccaratico e delle sue fosse di scolo: uno stato di degrado e trascuratezza, più volte segnalato dai residenti all’amministrazione comunale anche tramite PEC, dunque con comunicazioni ufficiali". Manuela Mussetti, coordinatrice di Fratelli d’Italia Vinci e consigliera del gruppo consiliare VinciAmo, sottolinea la necessità di un intervento urgente.

"Purtroppo, a queste segnalazioni non ha fatto seguito alcun intervento di manutenzione. E dispiace doverlo ribadire: si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, tanto più indispensabili in zone già colpite da eventi meteorologici estremi come bombe d’acqua o piogge persistenti, fenomeni purtroppo sempre più frequenti, soprattutto nei mesi estivi.

Le fosse non drenano, i canali di scolo non funzionano correttamente, e questo sta causando gravi danni geologici, con ripercussioni sulla comunità locale. Il borgo di Piccaratico non può essere lasciato a se stesso. I cittadini hanno lanciato un appello forte e responsabile, ma finora non è arrivato alcun segnale concreto. È tempo che l’amministrazione comunale ascolti e intervenga, prima che l’incuria produca danni irreparabili".