Fucecchio, Lega: "La Tenenza dei Carabinieri non interessa più all’Amministrazione"

“La realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri non interessa più all’attuale Amministrazione comunale”. È l’affondo della Lega di Fucecchio all’indomani dell’iniziativa pubblica organizzata mercoledì 16 luglio 2025, dal titolo “A proposito di sicurezza, che fine ha fatto la Tenenza dei Carabinieri?”.

A parlare è Marco Cordone, segretario comunale del partito e vicesegretario provinciale vicario di Firenze, che non nasconde l’amarezza: “Alla luce degli elementi in nostro possesso – afferma – dobbiamo prendere atto che il progetto della Tenenza non è più una priorità per chi governa la città che ha dato i natali a Indro Montanelli”.

L’esponente leghista ricorda come la questione fosse stata riportata all’attenzione degli organi competenti già nell’ottobre scorso, subito dopo l’assalto al caveau di un noto calzaturificio. “Da allora – spiega – abbiamo rilanciato la proposta, convinti che una Tenenza avrebbe garantito un presidio più stabile e un maggior numero di Carabinieri dedicati esclusivamente al territorio fucecchiese, che si trova in una posizione strategica tra il Comprensorio del Cuoio e della Pelle e l’Empolese Valdelsa, con all’interno il sistema collinare delle Cerbaie”.

Secondo Cordone, era già stato individuato anche un edificio adatto: l’immobile che si affaccia su piazza Montanelli, ex sede scolastica e del distretto ASL, di proprietà dell’Opera Pia Landini Marchiani. “Il piano – prosegue – prevedeva il successivo trasferimento della Polizia Municipale nei locali oggi occupati dai Carabinieri, che si sarebbero spostati nella nuova sede di piazza XX Settembre. Ma tutto è rimasto fermo”.

Il comunicato diffuso dalla sezione leghista sottolinea come le richieste del partito, “presenti e attivi sul territorio con un punto di ascolto permanente”, siano state “disattese, nonostante siano fatte nell’interesse della cittadinanza, per garantire maggiore sicurezza a Fucecchio e alle sue frazioni”.

Cordone lega il tema anche all’impegno del Governo nazionale, di cui la Lega fa parte, per l’approvazione del recente Decreto Sicurezza: “Rimaniamo convinti – conclude – che una Tenenza servirebbe eccome, perché per noi alcuni principi sono imprescindibili: non c’è libertà senza sicurezza; tolleranza zero per chi delinque; certezza della pena; punizioni rieducative ma severe; e soprattutto giustizia per le vittime troppo spesso dimenticate e non tutelate”.

LEGA SALVINI PREMIER

SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO