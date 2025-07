Grandi risultati dalla Costa d'Avorio per Il Sorriso di Valeria

E' arrivato il rapporto scolastico dei bambini/ragazzi che Il Sorriso di Valeria sostiene in Costa d'Avorio. Come ogni anno, dopo gli esami, il responsabile Joseph Bonka invia il resoconto sia finanziario che scolastico, tutto documentato con fatture e pagelle. La percentuale dei risultati finali è quasi stabile negli anni: 70% promossi, 20% ripetenti e 10% di abbandoni per situazioni problematiche varie nei villaggi della foresta. Ma quest'anno c'è una straordinaria sorpresa: tre ragazzi sono riusciti a completare il percorso degli studi e a diplomarsi col Baccalaureato, corrispondente alla nostra Maturità. A loro l'associazione assegnerà una borsa di studio "Per realizzare un sogno" di euro 250 per la ricerca di un lavoro o attività artigianale, sotto la guida e il controllo di Joseph. Augurando a tutti buone vacanze, invitiamo soci e amici a partecipare alle manifestazioni estive dove sarà impegnata e coinvolta anche la nostra associazione e che verranno pubblicizzate sulle pagine social. In particolare a Sonnino il 19 Luglio si aprirà il mese di festeggiamenti per il Giubileo della Madonna delle Grazie che vedrà partecipi tutte le associazioni locali, che intratterrà bambini e adulti sabato 26 luglio. Appuntamento Domenica 7 Settembre a San Miniato per l'incontro in ricordo di Katiuscia. Le domande di borse di studio "Per realizzare un sogno" scadono il 30 Settembre, info su www.nelsorrisodivaleria.org

Fonte: Nel sorriso di Valeria

