Grave incidente a Empoli tra furgone e monopattino, interviene l'elisoccorso

Grave incidente questa sera a Empoli tra un furgone e un monopattino. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, è avvenuto lungo via Fucini all'altezza dell'incrocio con via Amendola. Sul posto, poco dopo le 18, sono intervenute più pattuglie della polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi e la gestione del traffico, due ambulanze inviate dal 118 e l'elisoccorso Pegaso, atterrato vicino alla stazione ferroviaria, nei pressi di via XI Febbraio.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della municipale ma, dalle prime informazioni, pare che il monopattino provenisse da via Amendola e il furgone stesse procedendo su via Fucini. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito il conducente del monopattino, e il mezzo a due ruote in seguito all'urto si è spezzato. L'uomo, da quanto si apprende in gravissime condizioni, è stato subito soccorso dai sanitari sul posto. È stato in seguito trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

