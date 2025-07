Incidente galleria A1, saranno donati gli organi della bambina di 4 anni

Saranno donati gli organi della bambina di 4 anni che ha perso la vita in seguito all'incidente avvenuto nella galleria di Base sull'A1, il 15 luglio scorso. A renderlo noto è l'Azienda ospedaliero universitaria Meyer Ircss che parla di "un atto di amore e di speranza" nella tragedia, spiegando che "tra la notte di ieri e la giornata di oggi gli specialisti dell'Aou Meyer Irccs di Firenze, con il consenso del Giudice tutelare del Tribunale di Firenze, hanno terminato le procedure propedeutiche alla donazione degli organi della piccola che ha purtroppo perso la vita nel tragico incidente".

Trasportata all'ospedale pediatrico Meyer, il decesso è stato dichiarato il 16 luglio, giorno successivo all'incidente in cui hanno perso la vita anche i nonni e la zia materna residenti in Piemonte, a Gravellona Toce. È sempre ricoverata in condizioni molto gravi la mamma della bambina, in prognosi riservata all'ospedale di Careggi.