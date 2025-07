La Visibilità ad ogni costo, 'questione di share' alla rassegna di  Teatro 'L’Oria d’Aria'

Cosa hanno in comune un padrone di casa scorbutico e una conduttrice televisiva trash? Per scoprirlo non vi resta che venire a “Questione di Share”, seconda serata teatrale della rassegna “L’Ora d’Aria” in programma giovedì 24 luglio nei giardini ex arena (via XX settembre, ingresso gratuito)

Lo spettacolo vedrà sulla scena la Compagnia Unicorno di Empoli, che porterà all’attenzione del pubblico un tema quanto mai attuale: la ricerca della visibilità ad ogni costo. Tra i vari protagonisti, che vivono nel caos di un mondo bizzarro e surreale, si va dal misantropo che scrive tutto ciò che odia nel suo taccuino, al reporter televisivo che conduce dietro le quinte una trasmissione pomeridiana (“Detto tra noi”), alla cinica presentatrice con i suoi ospiti eccentrici, che fanno a gara per attirare l’attenzione, in una sequenza di situazioni assurde.

Insomma, uno spettacolo esilarante che mostra quanto possa essere folle la ricerca di visibilità in un mondo che sembra non avere limiti! Curato da Marco Monelli e Matteo Dall’Olmo. “Questione di Share” è interpretato da Cinzia Fornai, Cristina Cioni, David Fontanelli, Francesco Angioli, Giovanna Nardo, Lidia Bruscoli, Massimo Grillandini, Monica Bianconi, Omar Mouhti, Rocco Capasso, Sandra Spano, Veronica Filippi.

La Rassegna “L’Ora d’Aria”, che è promossa da TeatroCastello da un’idea di Palo Puccini (attore e regista teatrale prematuramente scomparso nel 2014), si concluderà giovedì 31 luglio con “Tre per uno” portata in scena dalla compagnia Gli Avanzati di Lucca.

