Trovata senza vita in caserma giovane comandante dei carabinieri

Laura Grillo, sottoufficiale di ventotto anni, è stata trovata senza vita. Comandante dei carabinieri forestale di Siena, è stata trovata deceduta nella caserma di Radda in Chianti nella serata di mercoledì 16 luglio. Non si conoscono le cause della morte, non si esclude la pista del gesto volontario.

Profondo cordoglio per la scomparsa della 28enne è stato espresso dal Nuovo sindacato carabinieri. Grillo era originaria di Gravina di Puglia.

"Desidero esprimere il mio cordoglio per la tragica scomparsa del maresciallo Laura Grillo, comandante del Nucleo Forestale dei Carabinieri a Siena. Ai familiari, ai colleghi e all'Arma la mia vicinanza in questo momento di dolore" ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.